الأربعاء 16 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

مشاركة مصطفى شعبان في عمل وطني برمضان 2026 مجرد ترشيحات

مصطفي شعبان، فيتو
مصطفي شعبان، فيتو

أكد مصدر مقرب من الفنان مصطفي شعبان في تصريحات خاصة لفيتو أنه حتى الأن لم يتم التعاقد بشكل رسمي على تقديم عمل وطني خلال السباق الرمضاني لعام 2026، سواء كان الجزء الرابع من مسلسل الاختيار أو مسلسل آخر.

وقال المصدر إن الأمر ما هو إلا ترشيح وحديث يدور بينه وبين أحد المسئولين على العمل فقط.

وأضاف المصدر أن مصطفى شعبان يحب الأعمال الوطنية، وبنسبة كبيرة من الممكن أن يوافق على العمل إن وجده مناسبًا لكل ظروفه.
 

وعلى جانب آخر يستعد الفنان مصطفى شعبان خلال الأيام المقبلة، لتصوير فيلمه الجديد مع هيفاء وهبي وهو بعنوان “مملكة” وذلك بعد غيابه الطويل عن السينما.

فيلم مصطفى شعبان وهيفاء وهبي 

فيلم مصطفى شعبان وهيفاء وهبي من إخراج أحمد عبد الوهاب ومن تأليف إيهاب بليبل، ويلعب “شعبان” من خلال الأحداث شخصية شاب يقوم بعملية احتيال كبرى. 

ومن المفترض أيضا أن يعقد مصطفى شعبان جلسات عمل مع إحدى شركات الإنتاج للاستقرار على المسلسل الدرامي الذي سوف ينافس به في موسم دراما رمضان 2026، بعد نجاح مسلسل “حكيم باشا”، الذي تصدر محركات البحث بمواقع التواصل الإجتماعي خلال شهر رمضان الماضي.

ويجتمع مصطفى شعبان مع فريق عمل المسلسل خلال الأيام القليلة القادمة، للوقوف على تفاصيل الدور الذي يقدمه، حيث يتم البدء في تصوير المسلسل نهاية العام الجاري، ويعرض في شهر رمضان المقبل.

 

وعلى جانب آخر يستعد الفنان مصطفى شعبان خلال الأيام المقبلة، لتصوير فيلمه الجديد مع هيفاء وهبي وهو بعنوان “مملكة” وذلك بعد غيابه الطويل عن السينما.

 

فيلم مصطفى شعبان وهيفاء وهبي 

فيلم مصطفى شعبان وهيفاء وهبي من إخراج أحمد عبد الوهاب ومن تأليف إيهاب بليبل، ويلعب “شعبان” من خلال الأحداث شخصية شاب يقوم بعملية احتيال كبرى. 

ومن المفترض أيضا أن يعقد مصطفى شعبان جلسات عمل مع إحدى شركات الإنتاج للاستقرار على المسلسل الدرامي الذي سوف ينافس به في موسم دراما رمضان 2026، بعد نجاح مسلسل “حكيم باشا”، الذي تصدر محركات البحث بمواقع التواصل الإجتماعي خلال شهر رمضان الماضي.

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