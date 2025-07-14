محافظ الأقصر يتفقد عمارات الزينية ويوجه بسرعة استكمال المرافق وتسليم الوحدات

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مشروع عمارات الزينية، الذي يضم 6 عمارات سكنية بعدد إجمالي يبلغ 120 وحدة سكنية.

مشروع عمارات سكنية في الأقصر

وخلال جولته، شدد محافظ الأقصر على ضرورة الإسراع في استكمال جميع أعمال المرافق الأساسية، بما يشمل توصيل الكهرباء، والانتهاء من أعمال الصرف الصحي ووصلات مياه الشرب، إلى جانب استكمال الشبكات الداخلية، كما وجه مديرية الطرق بسرعة تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك والأرصفة، وتمهيد الطريق المؤدي للعمارات.

وأكد محافظ الأقصر على ضرورة الانتهاء من المشروع وتسليمه للأهالي خلال العام الجاري، موجّهًا بحصر أسماء المواطنين الذين قاموا بحجز الوحدات السكنية، تمهيدًا للإعلان عن الوحدات المتبقية وطرحها للراغبين في الحجز.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وأحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينيه، واللواء مهندس أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حيدر عبد العال مدير مديرية الإسكان، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندسة ماري روحي مدير مشروعات الكهرباء بالمحافظة، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

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