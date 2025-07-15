الثلاثاء 15 يوليو 2025
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استئناف تدريب معلمي القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

الاسكندريه
الاسكندريه

استأنفت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة  الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، اليوم الثلاثاء، فعاليات تدريب معلمي القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية، ضمن خطة التنمية المهنية المستمرة للمعلمين.

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يأتي ذلك تحت رعاية  الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة الدكتور شريف سميح، مدير عام التدريب التربوي.

وقد كلّف  رئيس المنطقة،  سلامة القط، مدير التعليم الثانوي، بمتابعة سير التدريب، ورافقه الأستاذة فاطمة محمد، القائم بعمل موجّه عام القرآن الكريم، ومحمود الحوفي، ممثل إدارة شؤون القرآن الكريم. 

 

حيث تفقدوا قاعة التدريب واطمأنوا على انتظام البرنامج وتفاعل المعلمين، بحضور الأستاذ سامح صالح، مدرب اليوم الأول.

يأتي هذا التدريب في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على دعم المعلمين وتطوير مهاراتهم، وبخاصة معلمي القرآن الكريم، تعزيزًا لرسالة الأزهر الشريف في إعداد أجيال متقنة لكتاب الله حفظًا وتلاوةً وفهمًا.

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