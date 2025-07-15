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مسرحيات وأنشطة تفاعلية للأطفال في جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

جناح الأزهر بمعرض
جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، فيتو

حظي جناح الأزهر الشريف خلال فعاليات الدورة العشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب بإقبال واسع من الزوار، خاصة من الأطفال وذويهم، وذلك في إطار برنامج توعوي متنوع نظمه قطاع المعاهد الأزهرية، ضمن مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي".

 

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وتضمنت الفعاليات عروضًا مسرحية هادفة، أبرزها "أسناني الجميلة" و"أنا أحب النظافة"، والتي هدفت إلى غرس قيم صحية وتربوية في نفوس الصغار بأسلوب تفاعلي يجمع بين الترفيه والتعليم، ويخاطب عقل الطفل بلغته.

وشهد الجناح مشاركة فاعلة من أسرة معهد سموحة النموذجى الابتدائى والروضة (لغات)، حيث قدّم الأخصائيات عروضًا تربوية مميزة، وشاركوا في تنفيذ أنشطة توعوية أظهرت مواهب الأطفال في الإلقاء والتعبير الفني.

كما تميزت ورش العمل المقدمة من معهد فتيات سيدي بشر بتعليم أساسيات الرسم وتوظيف الخامات الفنية لإبراز عناصر الفن الفرعوني، في إطار تربوي يربط النشء بهويتهم الثقافية والحضارية.

ويأتي هذا النشاط ضمن جهود الأزهر الشريف في تعزيز دوره المجتمعي، وتأكيد حرصه على تنشئة جيلٍ واعٍ يتمتع بسلوك قويم، من خلال مبادرات مبتكرة تواكب احتياجات النشء وتساهم في تشكيل وعيهم في بيئة محفزة وممتعة.

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الأزهر الشريف الاسكندرية مكتبه الإسكندرية

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