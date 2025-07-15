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خارج الحدود

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 31 فلسطينيا فى حملة مداهمات بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى،
قوات الاحتلال الإسرائيلى، فيتو

 شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدة محافظات فى الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 31 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون وشبّان، وتخللتها عمليات تفتيش عنيفة للمنازل وتخريب للممتلكات، بالإضافة إلى نصب حواجز عسكرية وإغلاق طرق رئيسية وفرعية.

قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 8 فلسطينيين

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 8 فلسطينيين خلال مداهمات طالت مخيمات وقرى محافظة نابلس، كما اعتقلت 7 فلسطينيين من طولكرم.

اقتحامات طالت المدينة والبلدات المجاورة

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة ، طالت الاعتقالات 7 فلسطينيين بعد اقتحامات طالت المدينة والبلدات المجاورة، كما اعتقلت 4 فلسطينيين من محافظة الخليل.

وفي بيت لحم (جنوب)، قال مصدر أمني فلسطيني إنه تم اعتقال 4 فلسطينيين، كما تم اعتقال فلسطيني من محافظة قلقيلية (شمال غربي الضفة).

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