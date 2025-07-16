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ثقافة وفنون

درة تحلم بالأمومة وتفضح زوجها في لايف تيك توك

درة
درة

تواصل الفنانة درة تصوير أحداث دورها في فيلم “الست لما” الذي تلعب خلاله شخصية فتاة تربت في ملجأ وتحلم بأن تصبح أمًّا، ولكن زوجها يتعامل معها بعنف مما يجعلها تفقد الحلم، وتقرر فضحه بأحد اللايفات عبر اليتك توك.

وتستكمل الفنانة يسرا تصوير مشاهد فيلمها الجديد “الست لما” داخل أحد الإستديوهات بمدينة الإنتاج الإعلامي، لكونها تلعب شخصية مذيعة.
 

تفاصيل فيلم الست لما 

وتلعب يسرا خلال العمل شخصية مذيعة تدخل في خلافات مع درة التي تلعب شخصية فتاة تعيش حياتها كما تريد دون مسؤولية أو التزام، وهي ابنة شقيق يسرا، وتحاول يسرا أن تبعدها عما تفعل ولكنها تعترض.


واحتوت المشاهد التي تم تصويرها من الفيلم على مشادة كلامية بين يسرا وماجد المصري.

 

وخلال المشادة التي وقعت يتدخل حمدي الميرغني الذي يظهر كضيف شرف بالعمل، ليتم تحويل المشهد لكوميدي، وعلمت فيتو أنه تم إعادة المشهد ثلاث مرات بناء على رغبة مخرج العمل.

 

أبطال فيلم الست لما 

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبو غريب.

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