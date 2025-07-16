خبراء يحذرون من المخاطر الخفية وراء رموز "QR Code"

حذر خبراء أمن المعلومات من المخاطر الخفية وراء رموز "QR Code" مشيرين إلى أن هذه التقنية السهلة والعملية للكثيرين تعتبر أيضا مريحة لمجرمي الإنترنت الذين بدأوا بالفعل في استخدام طرق احتيال متنوعة تعتمد على رموز QR Code.

المخاطر الخفية لرموز QR Code

حدد الخبراء أبرز المخاطر الأمنية المرتبطة بمسح رموز QR code وتشمل التصيد الإلكتروني وإعادة التوجيه إلى مواقع خبيثة حيث يمكن لرموز QR Code أن توجه المستخدمين إلى مواقع احتيالية مصممة لسرقة المعلومات الشخصية أو المالية، مثل كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان.

في عالمنا الرقمي اليوم، تنتشر رموز QR في كل مكان – من عبوات الزبادي وقوائم الطعام في المطاعم إلى المعارض والمتاحف، وحتى فواتير الخدمات ومواقف السيارات. يستخدم الناس هذه الرموز لفتح مواقع إلكترونية، وتحميل تطبيقات، وجمع نقاط برامج الولاء، وإجراء المدفوعات وتحويل الأموال، بل وحتى التبرع للأعمال الخيرية.

وقد يتنكر المهاجمون في صورة مواقع رسمية مثل البنوك أو خدمات البث لخداع المستخدمين وإدخال بياناتهم بجانب تحميل البرمجيات الخبيثة: يمكن لبعض رموز QR أن تؤدي إلى تحميل تطبيقات خبيثة تُعرّض أمن جهاز المستخدم للخطر، خاصة إذا لم يكن الجهاز محميًا ضد التثبيت غير المصرح به.

كما تشمل احتيال الدفع: خلال الفعاليات الخاصة أو مواسم التخفيضات مثل العروض الموسمية، يمكن لرمز QR مزيف أن يعيد توجيه المستخدمين لإجراء مدفوعات إلى حسابات احتيالية بجانب الاتصال التلقائي غير الآمن حيث يمكن لرمز QR أيضًا أن يتصل تلقائيًا بشبكات Wi-Fi يتحكم بها مهاجمون إلكترونيون، مما يتيح لهم اعتراض الاتصالات وسرقة البيانات.

وسيلة محتملة للهجمات السيبرانية

قال سيف الله الجديـدي، رئيس قنوات المستهلكين بالشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي تُعد رموز QR وسيلةً محتملة للهجمات السيبرانية، خاصةً مع انتشارها في الحياة اليومية مثل الإيصالات والمنشورات والإعلانات.

أمام المهاجمين فرص لا حصر لها لاستغلالها. ولأن هذه الرموز أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية، من الضروري أن يعرف المستخدمون كيفية استخدامها بأمان ومسؤولية.

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