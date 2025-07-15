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رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الطيران المدني لتهنئته بتوليه المنصب

رئيس مجلس الدولة
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الطيران المدني، فيتو

استقبل اليوم الثلاثاء، المستشارأسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بحضور الأمين العام، ولفيف من قضاة مجلس الدولة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة المجلس، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي.

تطوير قطاع الطيران

وثمن المستشارأسامة شلبي هذه الزيارة الطيبة، وأعرب عن تقديره لجهوده في تطوير قطاع الطيران المدني، مشيدًا بالخطة الشاملة؛ لتحديث المطارات المصرية، ورفع كفاءتها، وتعزيز بناء القدرات البشرية، وتحسين جودة الخدمات الجوية، وتحديث أنظمة الملاحة والسلامة، بما يواكب أحدث المعايير العالمية.

وأعرب وزير الطيران المدني عن خالص تهانيه بدوام التوفيق والسداد خلال رئاسته للمجلس، لما يقوم به هذا الصرح العظيم من إرساء العدالة في المجتمع المصري.

وأكد المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره للدكتور سامح الحفني متمنيًا دوام التعاون والتواصل بين مجلس الدولة ووزارة الطيران المدني، بما يحقق مزيدًا من الرفعة والتقدم لوطننا الحبيب.

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