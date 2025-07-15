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حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل محافظ الجيزة

رئيس هيئة النيابة
رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل محافظ الجيزة، فيتو

 استقبل المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في زيارة، للتهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

استقبال محافظ الجيزة بمقر النيابة الإدارية 

جاء ذلك بحضور كل من: المستشار الدكتورمحمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات.

وخلال اللقاء رحب المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، بالمحافظ، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة، ومتمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه.

ومن جانبه أعرب المهندس عادل النجا، محافظ الجيزة، عن بالغ تقديره لما تقوم به النيابة الإدارية من دور أساسي في مكافحة الفساد، وتحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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