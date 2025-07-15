مستشفى زايد التخصصي ينجح في استئصال ورم سرطاني في القولون بالمنظار

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، أن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت حالة مريض بعمر ٤٣ عاما محول من هيئة الرعاية الصحية بتشخيص أولي سرطان قولوني بالجانب الأيمن، وذلك في ضوء التعاون الثنائي، والتنسيق المشترك بين أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة المصرية، وهيئة الرعاية الصحية.

وقال إن المريض كان يعاني من آلام حادة بالجانب الأيمن من البطن وإمساك متزايد وبعد مناظرته بالعيادات الخارجية من قبل أطباء الجراحة العامة بقيادة الدكتور علي الأبيض، استشاري الجراحة العامة وجراحات المناظير، وتقرر إجراء عدد من الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة وبينت وجود ورم بالجانب الأيمن من القولون، وكذلك ورم بالجانب الأيسر وعليه تم أخذ عينة أنسجة من الورم القولوني لتحليلها.

نتائج التحليل الباثولوجي تثبت وجود ورم سرطاني

وأوضح أنه أظهرت نتائج التحليل الباثولوجي أنه ورم سرطاني Adenocarcinoma؛ علاوة على ذلك فإنه قد تم عمل أشعة مقطعية بالصبغة على البطن والحوض والصدر للتأكد من عدم وجود ثانويات أو انتشار للورم.

ونوه جودة إلى أنه قد تم عرض المريض على لجنة الأورام MDT متعددة التخصصات، والتي تضم رئيس الهيئة الطبية وممثلي وحدات الأورام وجراحة الأورام والجراحة العامة والأشعة والباثولوجي والتي بدورها قامت بوضع خطة العلاج حيث تضمنت التوصيات ضرورة خضوع المريض للتدخل الجراحي.

أشار "جودة" إلى أنه لأول مرة يتم استخدام المنظار الجراحي المتقدم بالمستشفى، والذي قد تم توريده مؤخرا ضمن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار-نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خلال زيارته الأخيرة للمستشفى.

وقد تم تشكيل الفريق الجراحي من أطباء الجراحة بقيادة الدكتور علي الأبيض استشاري جراحات المناظير المتقدمة، وفريق التخدير بقيادة د. تامر نبيل- أستاذ واستشاري التخدير، حيث تم تحضير المريض ودخوله لغرفة العمليات.



وأفاد " الأبيض" أنه قد تم إجراء استئصال للقولون بالكامل جذريا مع تشريح الغدد الليمفاوية وإعادة توصيل الأمعاء الدقيقة بالجزء المتبقى من المستقيم مع عمل جيب معوي لتحسين جودة حياة المريض

Laparoscopic radical total colectomy with ileal pouch

وذلك باستخدام المنظار الجراحي المتقدم ولأول مرة مع استخدام الدباسات الجراحية الخاصة بالأمعاء وجهاز الليجاشور.



استغرقت الجراحة قرابة ست ساعات، وتمت بالمنظار بالكامل دون شق جراحي ليخرج بعدها المريض إلى جناح الرعاية المركزة لمدة ٢٤ ساعة بحالة طبية ليتم نقله بعدها لإحدى غرف القسم الداخلي في حالة جيدة ويغادر المستشفى خلال ٥ أيام للمتابعة بالعيادات الخارجية.

وقد أجريت الجراحة بالكامل على نفقة الدولة ودون تحمل المريض لأية نفقات مالية.



وفي ذات السياق أشاد "الأبيض" بكفاءة المنظار الجديد، حيث أكد على أنه يمثل إضافة كبيرة ومدخلا قويا لإجراء العديد من الجراحات المعقدة والمتقدمة مما يسهل على الأطباء توفير الخدمة الطبية الفريدة، كما يجنب المرضى مخاطر وصعوبات وآلام الجراحات التقليدية.

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