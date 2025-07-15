الأهلي يستعد لخطوة مهمة بشأن إمام عاشور

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن هناك عرضا رسميا سيتم تقديمه إلى إمام عاشور لاعب الفريق قريبا من أجل تعديل عقده ماليا، كما تم الإعلان عن ذلك مؤخرا، مؤكدا أن جميع الأرقام التي تم تداولها في هذا الأمر مؤخرا غير صحيحة.

أضاف المصدر: هناك أحاديث شفهية مع اللاعب بالفعل، ولكن الأهلي لم يقدم عرضه الرسمي حتى الآن إلى إمام عاشور لتعديل عقده.

وأوضح أن الأهلي يقدر جهود لاعبه بشكل جيد جدا ومتمسك بترضيته ماليا، وتوفير كل شئ له من أجل الحصول على أفضل ما لديه في الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو اليوم، تدريبات الكرة على ملعب التتش بالجزيرة في إطار الاستعداد للموسم الجديد بعد أن اكتفى اللاعبون بأداء قياسات بدنية وطبية فقط في اليوم الأول، أمس، لتجمع الفريق لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

كما استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد ظهر امس سلسلة المشروعات التي سوف يتم افتتاحها في كافة أفرع النادي خلال المرحلة الحالية.

وتبدأ تلك الافتتاحات يوم الخميس القادم بافتتاح «بوابة المعلمين» الجديدة المطلة على شارع صالح سليم بمقر النادي بالجزيرة، والتي يتصدرها نسر الأهلي الذهبي العملاق، ويعكس تصميمها شخصية الأهلي، من خلال التركيز على اللون الأحمر.

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