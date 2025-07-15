أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الإمارات (آخر تحديث)

شهد سعر جرام الذهب في الإمارات انخفاضًا طفيفًا بتعاملات مساء اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، خلال حركة البيع والشراء بالسوق الإماراتية.

سعر جرام الذهب في الإمارات

عيار 24: 405 درهمًا إماراتيًّا - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

عيار 21: 359 درهمًا إماراتيًّا – يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.

عيار 18: 308 درهم إماراتي – يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قبيل صدور بيانات التضخم في أمريكا في وقت لاحق من اليوم، والتي قد توفّر مؤشرات إضافية حول اتجاه معدلات الفائدة في المرحلة المقبلة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3363.22 دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 3372.60 دولار.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% لتسجّل 38.24 دولارًا للأونصة، بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ سبتمبر أيلول 2011 أمس الإثنين.

كما صعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1368.30 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1194.52 دولارًا.

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