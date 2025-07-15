المركز الفلسطيني: فقدان نحو 20 مواطنًا من عائلة عرفات بعد قصف مبنى بغزة

أعلن المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، اليوم الثلاثاء، فقدان نحو 20 مواطنًا من عائلة عرفات بعد قصف مبنى من 5 طوابق في منطقة الزرقاء شمال غزة.

كما أشار إلى انقطاع الاتصال منذ أمس الإثنين الماضي مع حوالي 30 فردًا من عائلات عبده ومسلم خلال القصف الأخير، وسط تعذر وصول فرق الإنقاذ بسبب منع قوات الاحتلال.

وأوضحت أن قوات الاحتلال تواصل عرقلة دخول فرق الإنقاذ وإدخال المعدات والوقود شرق غزة، ما يفاقم الكارثة ويقلل فرص العثور على ناجين.

وطالبت الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال لضمان وصول فرق الإنقاذ بأمان وفتح تحقيق دولي في تعمد عرقلة عمليات البحث.

ودعت وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى إبقاء هذه القضية في صدارة الاهتمام وتوثيق هذه الجرائم التي ترقى إلى انتهاكات منهجية وجرائم ضد الإنسانية.

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