سلسلة غارات جديدة للاحتلال على جباليا البلد شمال غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جديدة على جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وبحسب التقارير الإخبارية، في الوقت الذي تتعلق فيه الآمال بتقدم مفاوضات التوصل لاتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، صعد جيش الاحتلال من عدوانه وهجماته بحق المدنيين.

واليوم، كرر جيش الاحتلال مجددا أوامر إخلاء للمدنيين في مناطق شمال القطاع ومدينة غزة في إطار توسيع العمليات العسكرية.

وبحسب بيان للاحتلال، فقد صدرت أوامر للمواطنين في مدينة غزة وجباليا (في أحياء الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، الجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزلة، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام وتل الزعتر) بالإخلاء الفوري والتوجه جنوبا باتجاه المواصي.

ولفت البيان إلى أن «القتال يمتد غربًا نحو وسط مدينة غزة».

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