الإحصاء: 9.1% زيادة في قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2023 - 2024

أصــــدر الجهـــاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصــاء اليـــوم الأحد "النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2023 /2024".

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

• ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل 375.1مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 343.8مليار جنيه عام 2022 /2023 بنسبة زيادة 9.1% نتيجة لارتفاع أنشطة العقارات والتأجير لتصل الي 7.8 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 5.3 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 48.0 %.

• ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 887.0 مليار جنيه عام 2023 /2024 مقابل 641.9 مليار جنيه عام 2023 /2022 بنسبة زيادة 38.2% نتيجة لارتفاع أنشطة النقل والتخزين لتصل الي 494.5 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 321.1 مليار جنيه عام 2022 /2023 بنسبة زيادة 54.0 % نتيجة لإضافة الهيئة القومية للأنفاق لقطاع النقل والتخزين.

• - ارتفعت إيرادات النشاط الجاري لتصل الي 1749.2 مليار جنيه عام 2023 /2024 مقابل 1463.7 مليار جنيه عام 2022 /2023 بنسبة زيادة 19.5% نتيجة ارتفاع نشاط العقارات ليصل الي 52.8 مليار جنيه مقابل 28.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 84.8 % وارتفعت في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي ليصل إلى 998.9 مليار جنيه مقابل 847.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 17.9%.

• ارتفعت قيمة الفائض القابل للتوزيع ليصل إلي 314.2 مليار جنيه عام 2023 /2024 مقابل 294.8 مليار جنيه عام 2022 /2023 بنسبة زيادة 6.6% نتيجة ارتفاع (نشاط التخزين والدعم للنقل) لارتفاع الفائض لدى الهيئة العامة لقناة السويس بنسبة زيادة 21.5%.

• ارتفعت قيمـة الأصول المتداولة لتصل 8670.5 مليار جنيه عام 2023 /2024 مقابل 5476.8 مليار جنيه عام 2022 /2023 بنسبة زيادة 58.3% نتيجة الارتفاع في كافة عناصرها (المخزون - مدينون - استثمارات مالية - نقدية بالبنوك).

• ارتفعت قيمة الإعانات لتصل الي 520.6 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 452.9 مليار جنيه عام 2022 /2023 بنسبة زيادة 14.9% نتيجة ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية (نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة زيادة قدرها 12.1% ونتيجة ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة المصرية للبترول نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي) بنسبة زيادة 31.4 %.

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