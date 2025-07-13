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أخبار مصر

رئيس هيئة الدواء: ندعم الاستثمار الصناعي الوطني لتلبية احتياجات السوق المحلي

د.على الغمراوي،فيتو
د.على الغمراوي،فيتو
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قام الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بزيارة ميدانية لإحدى شركات الأدوية، تفقد خلالها مصانع الشركتين بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.

تضمنت الجولة الميدانية متابعة خطوط تصنيع الأدوية، بالإضافة إلى استعراض القدرات الإنتاجية والتقنيات المتقدمة المطبقة بما يتوافق مع أحدث معايير الجودة العالمية.

خلال الزيارة، أكد الدكتور علي الغمراوي حرص هيئة الدواء على تقديم الدعم الفني والتنظيمي اللازم لتطوير القدرات الإنتاجية للمصانع الوطنية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الصناعة الوطنية هو استثمار مباشر في صحة المواطن المصري وتعزيز الأمن الدوائي، وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تسهم في توطين الصناعات الحيوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق الريادة الإقليمية في مجال الصناعات الدوائية.

تطوير خطوط الإنتاج وفقًا للمعايير الدولية

 

وأشاد بما تبذله الشركتين من جهود لتحديث وتطوير خطوط الإنتاج وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا استمرار الهيئة في تقديم الدعم الفني والتنظيمي اللازم لمثل هذه المبادرات الواعدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والارتقاء بجودة المنتجات المصرية.
 أما بالنسبة للشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية والدوائية، وصل الطاقة الانتاجية للجيلاتين الدوائى الى 2.5 مليار وحدة سنويا من الكبسول الصلب يتم توريدها الى اكثر من 90 شركة محليا والى 275 مليون وحدة سنويا من الكبسول الرخو بما يدعم الاكتفاء الذاتى من الصناعات الدوائية  كما يتم التصنيع فى عدد من خطوط المستحضرات التامة وتشمل خطوط مستحضرات التخدير بالاستنشاق حيث تم ضخ استثمارات بلغت 50 مليون جنيه خلال الفترة الماضية لتطوير الانتاج وزيادة الطاقات الانتاجية، وتضم الشركة عددا من خطوط الانتاج المستحضرات الدوائية البيطرية كما تقوم الشركة بالتصنيع لعدد 35 شركة بنظام التصنيع للغيرعلى كافة خطوط انتاجها ونجحت فى تحقيق نمو بالشركة وصل الى 70% فى عام 2024 عن عام 2023.
كان فى استقبال رئيس الهيئة، د. ألفت غراب رئيس شركة اكديما، ود. شريف الفيل رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية والدوائية. 

شارك في الزيارة من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الاعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات ودعم الأسواق.

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تأتي الزيارة في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في خطوط إنتاج متطورة تلبي احتياجات السوق المحلي وفقًا لأحدث المعايير العالمية،  وتسهم هذه الجهود في دعم الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يعزز قدرة مصر على الريادة الإقليمية في قطاع الصناعات الدوائية ضمن رؤية مصر 2030، تؤكد هيئة الدواء المصرية استمرارها في التعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف القومية لتوطين الصناعات الحيوية، بما يعود بالنفع على صحة المواطن المصري والاقتصاد الوطني.

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الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية بمحافظة الاسكندرية بمدينة برج العرب برج العرب الجديدة مدينة برج العرب محافظة الإسكندرية

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