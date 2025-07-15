المشدد 10 سنوات لمزور المحررات الرسمية في الموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة تزوير محرر رسمي والنصب على المواطنين بهدف التربح غير المشروع بمنطقة الموسكي.



كان قسم شرطة الموسكي، قد تلقى معلومات تفيد بقيام عاطل بتزوير المحررات الرسمية وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحتها.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له معلومات جنائية - يقوم بتزوير المحررات الرسمية متخذا من مسكنه بدائرة قسم شرطة الموسكي مكانا لمزاولة نشاطه غير المشروع.



وعثر بحوزة المتهم على عدد من شهادات مزورة وأختام مقلدة وشعار الجمهورية مقلد وهاتف محمول ومبلغ مالي وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وطابعة.

وأقر المتهم بقيامه بتزوير شهادة التخرج ورخص السيارات والتزوير في المحررات الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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