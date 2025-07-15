مواصفات واسعار سيارات مازدا EZ-60 الكهربائية

استخدمت سيارة مازدا EZ-60، أنظمة الذكاء الاصطناعي في سيارتها السيدان EZ-6، داخل الأسواق الأوروبية تمهيدًا لطرحها في جميع الدول بعد نجاح تجربة قيادتها، حيث تجاوزت طلبات الحجز المسبق 33,000 طلب في الصين قبل وصولها إلى الوكلاء.

مواصفات سيارات مازدا EZ-60 الكهربائية

حصلت سيارات مازدا EZ-60 الكهربائي علي اطول 4,850 ملم (190.9 بوصة)، تُعد مازدا EZ-60 سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم، مصممة لمنافسة سيارات الكروس أوفر الكهربائية الفاخرة الأخرى، ستتوفر نسخة اخري موسعة المدى، ونسخة كهربائية بالكامل، وتتشارك منصة السيارة الكهربائية مع سيارة شانجان ديبال S07.

مواصفات التصميم الخارجي لسيارات مازدا



حصلت السيارة علي مصابيح أمامية LED مقسمة، وشبك أمامي مغلق أنيق، وواجهة أمامية عصرية أنيقة، ومقصورة داخلية، تتميز بباقة غنية من التقنيات، بما في ذلك شاشة لوحة قيادة قياس 26.5 بوصة، وشاشة عرض أمامية بتقنية الواقع المعزز قياس 100 بوصة، ومرايا رؤية خلفية رقمية، ونظام صوتي بـ 23 مكبر صوت.

وتكتمل المقصورة المجهزة تجهيزًا كاملًا بمقاعد مدفأة ومهواة.

أسعار سيارات مازدا EZ-60

لم تُعلن مازدا عن سعر EZ-60 في الصين بعد، لكن سعر EZ-6 يتراوح بين 159,800 و181,800 ين ياباني (ما يعادل حوالي 22,300 و25,400 دولار أمريكي. في المقابل، يبدأ سعر Mazda 6e الأوروبية من 44,900 يورو (حوالي 52,500 دولار أمريكي) في ألمانيا.

وهذا يُشير إلى أن سعر CX-6e سيكون أعلى بكثير في أوروباويرجع هذا الاختلاف جزئيا إلى المنافسة الشديدة في الأسعار في الصين، والتي تبقي أسعار السيارات الكهربائية المحلية منخفضة، فضلا عن التكلفة الإضافية للرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المركبات المصنعة في الصين.

وسيتم بناء هذه السيارة الكهربائية المستقبلية في اليابان على منصة جديدة، وستستخدم بطاريات من باناسونيك، وستشارك خط إنتاجها مع سيارات مازدا الحالية بمحركات الاحتراق الداخلي والسيارات الهجينة، مما يُبسط عملية التصنيع مع توسع العلامة التجارية في عروضها من السيارات الكهربائية

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