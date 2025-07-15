محافظ سوهاج يتفقد انطلاق حملة 100 يوم صحة من ميدان الثقافة (صور)

دشن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات حملة “100 يوم صحة ”بكافة الوحدات والمراكز الصحية، والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والميادين العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتي تستمر لمدة 100 يوم متواصلة لتقديم الخدمات الطبية المجانية لجميع الفئات المستهدفة.

وجاء ذلك خلال تفقد المحافظ لفعاليات الحملة بميدان الثقافة وسط مدينة سوهاج، حيث تابع تجهيزات السيارات المتنقلة، واطمأن على تواجد الفرق الطبية والعناصر المشاركة، وذلك بحضور الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وعلي لطفي، رئيس حي شرق، وعدد من القيادات الصحية والتنفيذية وأعضاء الفرق الطبية المشاركة.

وأكد محافظ سوهاج خلال جولته أهمية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية المجانية للمواطنين، موجهًا جميع الوحدات المحلية بالتنسيق لنشر التوعية حول الحملة من خلال الإذاعات المحلية والملصقات التوعوية، إضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بكل مركز وحي.

كما وجه المحافظ بضرورة توفير مظلات متحركة لحماية المواطنين من أشعة الشمس أثناء الانتظار، مشيدًا بدور المجتمع المدني في دعم الحملات الصحية والمشاركة في تعزيز الوعي المجتمعي.

من جانبه، أعرب وكيل وزارة الصحة عن شكره للمحافظ على دعمه المتواصل للمبادرات الصحية، مشيرا أن الحملة هذا العام تحت شعار “عام الشراكات بالتعاونات وزارة الصحة” تتضمن حزمة من المبادرات الرئاسية التي تشمل: " مبادرة دعم صحة المرأة، مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية، مبادرة فحص السمعيات، مبادرة رعاية الأم والجنين، مبادرة رعاية كبار السن، مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال، مبادرة مكافحة الأنيميا والتقزم بين الأطفال، زتغطية تطعيمات الأطفال المتخلفين من عمر يوم حتى 5 سنوات من خلال فرق متنقلة للمنازل".

وأوضح "دويدار" أن الحملة تهدف إلى زيادة نطاق التغطية الصحية من خلال نشر فرق طبية ثابتة ومتحركة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العيادات الطبية المتنقلة للوصول إلى المناطق البعيدة والنائية بكفاءة بجميع مراكز المحافظة، وتُجرى عملية التسجيل للمستفيدين بشكل إلكتروني وورقي لضمان الدقة وسرعة الأداء، مشيرًا إلى توافر جميع المستلزمات الطبية والمطبوعات والتدريبات اللازمة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الإدارات الصحية والمجتمع المدني ورؤساء الأحياء لتأمين سير الحملة بانتظام طوال فترة التنفيذ.

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