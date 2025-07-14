محافظ سوهاج يوجه بخفض الحد الأدنى لمدارس التمريض بالمناطق الأكثر احتياجًا

اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج جدول بدء تنسيق القبول للعام الدراسي 2025 / 2026 بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بنات التابعة لمديرية الشئون الصحية بسوهاج، وذلك في إطار توجيهاته بدعم منظومة التعليم الفني الصحي وسد احتياجات المنشآت الصحية من القوى البشرية المؤهلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إنشاء عدد من المنشآت الصحية الجديدة بمراكز ومدن المحافظة، بما يستدعي توفير كوادر تمريضية مدربة ومؤهلة لتشغيلها.

محافظ سوهاج يوجه بخفض الحد الأدنى بالمناطق الأكثر احتياجًا

ومن جانبه، صرح الدكتور عمرو محمد دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن التقديم يتم من خلال مكتب التنسيق الرئيسي بإدارة التدريب والمدارس بمدرسة تمريض سوهاج بميدان الثقافة، باستخدام نظام المظاريف المعد مسبقًا، وذلك وفق تنسيق جغرافي لكل مركز إداري على حدة للحاصلات على الشهادة الإعدادية لنفس العام.

بدء تنسيق المدارس الثانوية الفنية للتمريض بنات بسوهاج



وأضاف وكيل الوزارة أن التنسيق يتم على ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من 15 يوليو حتى 17 يوليو، والمرحلة الثانية من 19 يوليو حتى 23 يوليو، والمرحلة الثالثة من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2025. ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول في كل مرحلة بناءً على أعداد الملفات المقدمة من كل مركز وطبقًا للاحتياجات، مع إمكانية خفض الحد الأدنى تدريجيًا خلال كل مرحلة لاستكمال الأعداد المطلوبة بكل مركز.

وقد وجّه محافظ سوهاج بخفض الحد الأدنى للقبول في عدد من مراكز ومدن الجنوب التي تعاني من عجز في التمريض، وذلك لسد العجز وتيسيرًا على الطالبات وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وتبدأ عقب انتهاء التنسيق اختبارات القبول والتي تشمل اختبار الهيئة، واختبار القدرات، والكشف الطبي، والاختبار النفسي، ويتم قبول الطالبات اللاتي يجتزن جميع الاختبارات بنجاح وفقًا للشروط المعلنة.

ومن جهته، أكد الدكتور الحسيني الجارحي رئيس مجلس إدارة المدارس الثانوية الفنية للتمريض أن اعتماد المحافظ لجدول التنسيق يعكس اهتمامه الكبير بتطوير قطاع التعليم الفني الصحي، مشيرًا إلى أن المديرية تبذل قصارى جهدها لتنظيم وتيسير جميع إجراءات التنسيق والاختبارات، بما يضمن الشفافية وتلبية احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة.

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