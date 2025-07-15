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حوادث

في اليوم الثاني، محكمة القضاء الإداري تفصل في 50 طعنا لمرشحي انتخابات الشيوخ

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

 تواصل محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، اليوم في جلسة مسائية عاجلة، لنظر الطعون لمرشحي مجلس الشيوخ للدورة الجديدة، من القاهرة والجيزة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.  

 

يستمر انعقاد المحكمة للفصل في الطعون حتى الغد 

 من المقرر أن تفصل المحكمة اليوم في عدة أحكام، ويستمر انعقادها حتى الانتهاء منها غدا الأربعاء.

وكانت المحكمة قد أصدرت عددا من الأحكام في أول يوم لنظر الطعون تنوعت، ما بين رفض بعض الطعون، وقبول آخرين، فيما قضت في ٣ طعون بعدم قبول لانتفاء القرار الإداري، كما قضت في طعن واحد بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد مرشح مما يعني ذلك إدراجه في كشوف الانتخابات.

كما  قضت في طعن آخر بعدم قبوله، ومن اللافت للانتباه أن هذا المرشح يطالب بإدراج اسمه بكشوف الانتخاب رغم عدم تقديم أوراقه للترشح نهائيًا، ولكنه أقام طعنا أمام المحكمة، فقضت المحكمة بعدم قبول طعنه، وقضت أيضا في طعن آخر بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد مرشح يحق له الترشح، ويعني ذلك أيضًا إدراجه بكشوف المرشحين.

فيما أرجأت ٦ طعون للنظر فيها لجلسة اليوم الثلاثاء، وبلغ إجمالي عدد الطعون المقدمة أمام مجلس الدولة حوالي ٥٠ طعنا من القاهرة، و25 من الجيزة، ومن المحافظات ٢٥ طعنًا.

ويستمر عمل المحكمة في جلسات عاجلة ومسائية، على مدار ثلاثة أيام بدأتها من الأمس الاثنين، وتستمر حتى الأربعاء، وذلك من خلال فحص الأوراق، والنظر في الطعون، علي مدار يومين الثلاثاء والأربعاء، لتصدر حكمها الأول في الطعون، بعد أن يستقر في ضميرها ووجدانها الأسباب التي استندت إليها الأحكام الصادرة، وبعد صدور الأحكام من المنتظر أن يتم الطعن عليها في محكمة الدرجة الثانية الإدارية العليا، وتكون الأحكام الصادرة منها نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها.

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