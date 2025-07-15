220 فريقًا طبيًا يشاركون بمبادرة "100 يوم صحة" في محافظة الغربية

شهدت محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" في عامها الثالث على التوالي، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وبمشاركة أكثر من 220 فريقًا طبيًا من الفرق الثابتة والمتحركة.

وأكد الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن الفرق الطبية بدأت في تقديم خدماتها المتكاملة للمواطنين ضمن المبادرة، وتشمل، الكشف المبكر عن أورام الثدي ودعم صحة المرأة، العناية بصحة الأم والجنين، رعاية كبار السن،فحص حديثي الولادة للكشف عن ضعف السمع والأمراض الوراثية، فحص الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي،تقديم خدمات مبادرة القضاء على قوائم إنتظار الجراحات العاجلة بالمجان.

وأضاف أن الخدمات تشمل أيضًا التطعيمات الروتينية للأطفال، وتنظيم الأسرة، والرعاية الأساسية، إلى جانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وخدمات مراقبة الأغذية وصحة البيئة، مع التأكيد على ضمان الجودة بجميع الوحدات والمنشآت الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه، اوضح الدكتور حسين فتوح، مدير إدارة المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة لمراحل تنفيذ المبادرة، وضمان تقديم الخدمة بجودة عالية، لافتًا إلى أن عدد الفرق الثابتة بلغ 180 فريقًا، بينما بلغ عدد الفرق المتحركة 40 فريقًا، جرى اختيارهم بعناية وتدريبهم على تنفيذ المبادرة بالشكل الأمثل.

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