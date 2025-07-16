3 معاملات بالدولار في البنك التجاري الدولي للعملاء

كشف مسؤولون البنك التجاري الدولي قائمة الخدمات والمعاملات المسموح بها بالعملة الاجنبية في البنك التجاري الدولي CIB.

وتشمل القائمة في تلك الخدمات مايلي:

معاملات العملة الاجنبية في البنك التجاري الدولي

1- التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب بالجنيه المصري فقط بين حسابات العميل، لحسابات أخرى داخل البنك ولحسابات خارج البنك.

2- التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب عملة أجنبية أخر، بشرط أن يكون الحسابين بنفس العملة الأجنبية، فقط بين حسابات العميل ولحسابات خارج البنك.

3- لا يمكن التحويل من جنيه مصري إلى عملة أجنبية أو من عملة أجنبية إلى عملة أجنبية مختلفة، فهذا غير متاح الآن من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

ومن جانب آخر يقدم البنك التجاري الدولي cib العديد من الخدمات المصرفية المتميزة للعملاء فيه ومنها خدمات فتح الحسابات المتنوعة.

مواعيد فتح الحساب في البنك التجاري الدولي

وحول مواعيد فتح الحساب في البنك التجاري الدولي CIB فهي متاحة دائما للعملاء ويتم فتح جميع حسابات CIB في نفس يوم العمل أو في يوم العمل التالي على الأكثر.

القرض الشخصي من بنك CIB

كما تتنوع الخدمات الأخرى في البنك التجاري الدولي CIB ومنها القرض الشخصي ببرامج متعددة.

ويأتي في مقدمة هذه البرامج التمويلية القرض الشخصي بدون ضمانات.

وحول متطلبات القرض الشخصي بدون بضمانات من بنك cib فهي كالتالي:

شروط الحصول على القرض الشخصي من cib

الحد الأدنى للسن: ٢١ سنة الحد الأقصى للسن: ٦٠ سنة وقت استحقاق القرض لأصحاب الراتب الشهري، و٦٥ سنة لأصحاب الأعمال الخاصة.

الحد الأدنى لصافي الراتب:٢٬٦٠٠ جنيه مصري لأصحاب الراتب، الشهري ١٠٬٠٠٠ جنيه مصري لأصحاب الأعمال الخاصة.

التأمين: تأمين على الحياة يسمح بتغطية القيمة المتبقية لسداد القرض في حالة الوفاة (لا قدر الله).

المستندات المطلوبة للقرض الشخصي من cib

نموذج الطلب، بطاقة رقم قومي سارية، كشف حساب بنكي، وإيصال مرافق حديث.

لأصحاب الراتب الشهري: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث أو ثلاث كشوفات راتب عن عن آخر ٣ أشهر.

لأصحاب الأعمال الخاصة: سجل تجاري ساري وكشف حساب بنكي.

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