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حملات مكبرة لتموين المنتزة بالإسكندرية على المخابز البلدية

حملات تموين الاسكندرية
حملات تموين الاسكندرية علي المخابز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار، وذلك  تنفيذا لتوجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات  الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية.

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 حيث قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف  أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات على المخابز البلدية  التى تقع فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط احد المخابز البلدية قام بالتصرف فى  ٦٢ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كيلو وضبط احد المخابز البلدية قام بالتصرف فى عدد ٢٣ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كيلو.

كما تم ضبط أحد المخابز البلدية قام بالتصرف فى  ١٤ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كيلو، وتحرير ١٠ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير  ٥ محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية.

كما تم تحرير  ٣ محاضر عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز البلدية، وتحرير محضرين عدم نظافة أدوات العجين لأحد المخابز البلدية، وتحرير محضرين عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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التموين الاسكندرية وزير التموين و التجارة الداخلية

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