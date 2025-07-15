الثلاثاء 15 يوليو 2025
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حوادث

التحقيقات في العثور على جثة متحللة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة

نيابة، فيتو
نيابة، فيتو

طلبت نيابة الجيزة تحريات المباحث في حادث العثور على جثة شخص متحللة داخل عقار خالٍ من السكان بمنطقة المنيرة الغربية. 

وتبين من التحريات الأولية أنها لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة اعتاد النوم في الشوارع. 

العثور على جثة متحللة بالجيزة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص بالمنيرة الغربية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة متحللة لشخص داخل عقار خالٍ من السكان، وتم التوصل لهويته، وتبين أنه اعتاد النوم في الشوارع، واختفى منذ فترة، حتى تم العثور على جثته.


تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، للوقوف على ملابسات الحادث. 

 

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