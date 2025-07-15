الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بدء تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو، تفاصيل

التليفون الارضي،
التليفون الارضي، فيتو

بدأت الشركة المصرية للاتصالات اليوم، تحصيل فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2025 دون غرامة وخلال السطور التالية، نستعرض موعد وكيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي.

 

دفع  فاتورة التليفون الأرضي 

وأصدرت  الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يوليو، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 اغسطس 2025. 

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولية ونظام باقات.

 

 عدم دفع فاتورة التليفون الأرضي 

وتفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات. 

ويمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلى من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.  

ويقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.  

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي

وبالنسبة إلى طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we ودفع فواتير التليفون الأرضي من خلال الإنترنت، ورابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي من هنا

وفور الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT تظهر خانة إدخال كود المنطقة ويجب من خلالها كتابة كود المنطقة التي يتواجد بها التليفون الأرضي وكتابة رقم الخط الأرضي في الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير.

ويمكن لكافة مستخدمي الخطوط المنزلية الاستعلام ودفع فاتورة الخط الأرضي من خلال الرابط السابق واتباع الخطوات السابقة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التليفون فاتورة التليفون الارضي دفع فاتورة التليفون الارضي الشركة المصرية للاتصالات المصرية للاتصالات

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة لحريق سنترال رمسيس.. أسفر عن مصرع 4 من موظفي الشركة المصرية للاتصالات.. الأدلة الجنائية ترفع البصمات.. ومواصلة أعمال التبريد (فيديو وصور)

أبطال أدوا واجبهم حتى اللحظات الأخيرة، المصرية للاتصالات تنعي شهداء حريق سنترال رمسيس

المصرية للاتصالات: تعطل بعض الخدمات جزئيا جراء حريق رمسيس

المصرية للاتصالات WE تهدي الأمل لمرضى الحروق بأحدث جهاز ليزر في مستشفى أهل مصر

الأكثر قراءة

سوريا تقرر منع دخول الشاحنات المصرية إلى أراضيها

بعد تصريح ترامب بشأن سد النهضة، شراقي يفجر مفاجأة عن حصة مصر من المياه في 2025

خصومة وتهديد ووصية، مفاجآت جديدة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ

شوبير يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي

إعدام ميداني وقص شوارب وإذلال للرجال، ماذا يفعل الأمن السوري في السويداء؟ (فيديو)

راتب سنوي ضخم، تفاصيل صفقة انتقال حمدي فتحي إلي بيراميدز

محمد العرابى: مهمة علاج مبارك بألمانيا كانت الأصعب وهذا ما قاله الطبيب

لعدم مطابقة المواصفات،هيئة الدواء تسحب تشغيلات لـ "سانسوايميون شراب" من الصيدليات

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 15/ 7/ 2025

سعر النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

ارتفاع الأبيض، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعارض تنظيم الأسرة قدر الله؟ أمين الفتوى يرد

ما حكم من ترك الصلاة عمدًا؟، أمين الفتوى يوضح

ما حكم اتفاق الزوجين على تأجيل الإنجاب؟ أمين الفتوى يفجر مفاجأة

المزيد
الجريدة الرسمية