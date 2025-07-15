8.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال 2024

أكد الوزير المفوض د. عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بلغ نحو 8.6 مليار دولار عام 2024، وتخطى إجمالى استثمارات المشروعات المشتركة بين الجانبين نحو 9.5 مليار دولار.



ودعا رئيس جهاز التمثيل التجاري رئيس الأمانة التنسيقية للعلاقات التجارية المصرية الأمريكية، الجهات المصرية المعنية لحضور اجتماع تحضيري بمقر التمثيل التجاري بالعاصمة الإدارية لمناقشة ومتابعة الموضوعات المطروحة في إطار الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار.

يأتى هذا الاجتماع التحضيري للجانب المصري في مفاوضات التيفا بين مصر وأمريكا، في إطار التحضير للجولة السابعة من مباحثات الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار بين مصر والولايات المتحدة.

شارك في الاجتماع الوزير المفوض التجاري / نشوى صلاح مدير إدارة شئون الأمريكتين بالتمثيل التجاري والمستشار التجاري / هيثم قاسم مسئول وحدة ال QIZ بالتمثيل التجاري، وإيمان زهران بإدارة شئون الأمريكتين بالتمثيل التجاري فضلا عن ممثلون عن الجهات المصرية المعنية وعلى سبيل المثال وليس الحصر قطاع المعالجات التجارية، الجهاز القومي للملكية الفكرية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة القوى العاملة، قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مصلحة الضرائب المصرية، وإتحاد الصناعات.

جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في ظل تأثر سلاسل التوريد العالمية

وأكد د. عبد العزيز الشريف خلال الاجتماع على أهمية الاتفاق الإطاري بين البلدين مشيرًا إلى دوره في تنسيق المواقف التجارية المصرية وعرضها بشكل جماعي ومؤسسي خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي.

كما أكد ضرورة استمرار هذا الإطار كمنصة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مقترح توسيع آفاق وأطر التعاون لزيادة حجم المنفعة المتبادلة وكذا حجم التجارة والاستثمار بين الجانبين وخاصة في ظل المتغيرات اليومية التي تحدث على الساحة التجارية والاقتصادية الدولية في الفترة الحالية، وأهمية العمل على استفادة مصر من تلك المتغيرات بما يعود بالنفع على الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في ظل تأثر سلاسل التوريد العالمية بسبب تلك المتغيرات.

وتم مناقشة عدد من المقترحات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، حيث يعد السوق الأمريكي من أهم وأكبر الأسواق حيث أشار السيد رئيس التمثيل التجاري إلى أهمية التباحث مع الجانب الأمريكي حول ضخ استثمارات في عدد من المجالات منها الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وأية قطاعات أخرى يمكن للشركات الأمريكية الاستفادة من تصنيع منتجاتها في مصر بهدف المنافسة والنفاذ إلى أسواق أخرى جديدة لها.



أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والولايات المتحدة من خلال اتفاق “التيفا”.



وفي النهاية أكد الحضور على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والولايات المتحدة من خلال اتفاق “التيفا”، مع التركيز على استثمار فرص التعاون في المجالات ذات الأولوية بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

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