الأهلي يبدأ تدريبات الكرة اليوم استعدادا للموسم الجديد

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو اليوم، تدريبات الكرة على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، بعد أن اكتفي اللاعبون بأداء قياسات بدنية وطبية فقط أمس، في اليوم الأول لتجمع الفريق لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

كما استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد ظهر أمس سلسلة المشروعات التي سوف يتم افتتاحها في كافة أفرع النادي خلال المرحلة الحالية.

افتتاح «بوابة المعلمين» الجديدة

وتبدأ تلك المشروعات يوم الخميس القادم بافتتاح «بوابة المعلمين» الجديدة المطلة على شارع صالح سليم بمقر النادي بالجزيرة، والتي يتصدرها نسر الأهلي الذهبي العملاق، ويعكس تصميمها شخصية الأهلي، من خلال التركيز على اللون الأحمر.

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