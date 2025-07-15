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وكيل وزارة التموين بالدقهلية يترأس حملة مفاجئة على مخابز أجا وقراها (صور)

جولة وكيل وزارة التموين
جولة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، فيتو

قاد المحاسب علي حسن عبدالفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حملة تفتيشية مفاجئة استهدفت عددًا من المخابز بمدينة أجا والقرى التابعة لها، بمرافقة محمد زغلول مدير الرقابة التموينية، وذلك لمتابعة التزام المخابز بجودة الخبز المدعم، وضبط أي مخالفات تؤثر على حقوق المواطنين، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

ضبط أي تلاعب بحصص الدقيق

وشدد وكيل  تموين الدقهلية على أن الحملات المفاجئة مستمرة بشكل يومي لضبط أي تلاعب بحصص الدقيق أو إنتاج خبز ناقص الوزن، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لحماية  الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.

لا تهاون مع أي تجاوزات أو محاولات غش

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية على عدم التهاون مع أي تجاوزات أو محاولات غش داخل المخابز، حرصًا على الانضباط في منظومة الخبز وصون حقوق المواطنين.

 

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الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية علي حسن عبدالفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية

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