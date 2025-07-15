قرارات جديدة من البنك المركزى حول مواعيد العمل وحدود السحب

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، عودة العمل بالمواعيد الرسمية لفروع البنوك، حتى 3 عصرا، والتي كان قد تم مدها إلى الخامسة مساءً بدلا من الثالثة، وفقا لسياسة كل بنك.

عودة العمل بالحد الأقصى للسحب اليومى

وأعلن البنك المركزي المصرى، اليوم الثلاثاء، عودة العمل بالحد الأقصى للسحب اليومي البالغ 250 ألف جنيه للأفراد والشركات من فروع البنوك، وإلغاء التعليمات الصادرة فى 8 يوليو 2025 والخاصة بمضاعفة هذا الحد إلى 500 ألف جنيه.

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