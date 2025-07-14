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اقتصاد

تحديث الصناعة: تدريبات فنية متخصصة لتكتل الأثاث في طهطا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

انطلقت أولى فعاليات التدريبات الفنية المتخصصة لتكتل الأثاث بطهطا - محافظة سوهاج، والتي تستهدف تعزيز قدرات الكوادر الفنية ورفع تنافسية ورش الأثاث.

 

 يأتي هذا التدريب ضمن جهود تنموية لتحفيز قطاع الأثاث المحلي على التحديث والإنتاج التنافسي.

 

وجاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ويتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور رئيسية تشمل:

- التدريب على تصميم وإنتاج الأثاث المعاصر بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية ومتطلبات السوق المحلي والدولي.  
- التدريب على التقنيات الحديثة للإنتاج الكمي، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل.  
- التدريب على تقنيات التشطيب والتنجيد الحديثة لرفع الجودة النهائية للمنتجات وزيادة فرص التصدير.  
- التدريب على إعادة تدوير مخلفات الخشب وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يحقق الاستدامة ويقلل الفاقد.

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ التدريبات من خلال نخبة متميزة من الاستشاريين المتخصصين في تصميم الأثاث والتقنيات الصناعية الحديثة، يستفيد من التدريب أكثر من 40 ورشة بمركز طهطا، كخطوة نحو تطوير سلسلة القيمة لصناعة الأثاث بطهطا.

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