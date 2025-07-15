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أخبار مصر

وفد من شركة “أوتوبوك” الألمانية يزور مصر لتفقد مواقع مراكز التجميع والمواءمة

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو
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تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة  خليل محمد خليل، بشأن زيارة وفد من شركة “أوتوبوك” الألمانية – إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال – إلى مصر، وذلك لتفقد المواقع المقترحة لإنشاء مراكز التجميع والمواءمة، ومتابعة الترتيبات الفنية قبل بدء تنفيذ أعمال التجهيز والتوريد للمعدات والآلات.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء التعاقد الموقع من خلال الهيئة المصرية للشراء الموحد، والذي يشمل تجهيز (6) مراكز تجميع ومواءمة كمرحلة أولى بمحافظات "البحيرة – الشرقية – الإسماعيلية – أسيوط – الأقصر – أسوان"، بالمعدات والأجهزة الفنية، وذلك ضمن خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمهم للعيش باستقلالية ودمجهم في المجتمع.

 

وقد تضمنت الزيارة معاينة المواقع المختارة للمراكز، والوقوف على احتياجاتها الفنية والهندسية قبل البدء في أعمال التجهيز الفعلي، وذلك بالتنسيق مع فرق العمل بالوزارة.

 

وأعرب ممثلو شركة “أوتوبوك” عن تقديرهم لجاهزية الدولة المصرية وتكامل الأدوار المؤسسية، مشيدين بمستوى التنسيق القائم بين الجهات المعنية، ومؤكدين أهمية البناء على هذا التعاون لضمان جودة التنفيذ وتحقيق أفضل نتائج.

 

وكانت الزيارات قد انطلقت عقب اجتماع تنسيقي موسع ترأسته السيدة المهندسة مرجريت صاروفيم – نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور ممثلي الوزارة وفريق عمل الشركة الألمانية، حيث تم استعراض خطة العمل للمرحلة المقبلة، والتي تشمل استكمال الإجراءات التحضيرية، ثم بدء توريد المعدات وتنفيذ البرنامج التدريبي الفني المقرر انطلاقه في شهر سبتمبر المقبل، لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل بالمراكز.

 

ويُجسد هذا التعاون بين  وزارة التضامن الاجتماعي وشركة “أوتوبوك” حرص الدولة المصرية على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أجهزة تعويضية عالية الجودة، بأيدٍ مصرية مدربة، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

شارك في الزيارات الميدانية كل من: خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وبيتر ممثل شركة أوتوبوك الألمانية، ومروة أحمد عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين، والمهندس لؤي أنس المستشار الهندسي لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد الديب، الوكيل الحصري لشركة أوتوبوك في مصر، المقدم أحمد جمال، ممثل الهيئة المصرية للشراء الموحد، والمهندس منتصر ممثل المكتب الهندسي الاستشاري للمشروع.

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الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الهيئة المصرية للشراء الموحد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي

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