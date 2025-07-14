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صرف "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو بالزيادة الجديدة، غدا

تكافل وكرامة،فيتو
تكافل وكرامة،فيتو

 أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر يوليو لـ4.7 مليون أسرة، غدا الثلاثاء الموافق 15 يوليو.

ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولى من صباح الغد من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنويًا عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي.

ويحقق برنامج "تكافل وكرامة" جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.

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الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة صرف تكافل وكرامة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

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