التمثيل التجاري يعقد لقاء مع بروكتر آند جامبل لاستعراض المشروعات الاستثمارية في مصر

التقى الوزير المفوض الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، مع تامر يونس مدير عام العلاقات الخارجية لأفريقيا بشركة بروكتر آند جامبل، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الاستثمارية الحالية في مصر وخططها التصديرية من مصر الى الأسواق الأفريقية، وذلك في ظل حرص الشركة على الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة، وعلى رأسها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وما تتيحه من مزايا في ظل الإعفاءات الجمركية المقررة، وأكد أهمية تعزيز الاستفادة منها.

وأشاد تامر يونس بالدور الذي يقوم به جهاز التمثيل التجاري والمكاتب التجارية في تذليل العقبات أمام الصادرات المصرية والنفاذ للأسواق.



الأسواق الأفريقية المستهدفة والأسواق الإقليمية

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف حرص التمثيل التجاري على توفير كافة أوجه الدعم للشركة لزيادة صادراتها للأسواق الأفريقية المستهدفة والأسواق الإقليمية والعالمية بشكل عام في ظل العمل على مضاعفة الصادرات المصرية.

شارك في الاجتماع كل من: الوزير المفوض التجاري راجي نبيل نائب مدير ادارة شئون أفريقيا، والوزير المفوض التجاري ياسر قرني مدير إدارة شئون المعلومات وخدمات التصدير، وشيرين جمال مديرة العلاقات الخارجية بشركة بروكتر آند جامبل، والدكتور شريف فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة انجيج كونسلتنج.

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