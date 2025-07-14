خبير اقتصادي يوضح محددات استمرار تراجع معدل التضخم في مصر

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي: إنه حتى يستمر معدل التضخم في التراجع بشكل مستدام خاصة في ظل الظروف الراهنة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فهذا يتطلب العديد من العوامل التي تساعد على ذلك، لافتًا إلى أن الجزء الأول منها مرتبط بقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتحديد سعر الفائدة وفق معدلات التضخم الشهرية من أجل السيطرة عليه.

أوضح غراب فى تصريحات لـ “فيتو”، أن العامل الثاني يتمثل في استقرار سعر الصرف وتراجعه تدريجيًّا مقابل العملة المحلية وهذا يحتاج لزيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من مصادره المتعددة، وهي الصادرات المصرية وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قطاع السياحة وإيرادات قناة السويس إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

تراجع سعر صرف العملة يسهم في توفير المواد الخام والأساسية للصناعة

وأوضح أن استقرار ثم تراجع سعر صرف العملة يساهم في توفير المواد الخام والأساسية للصناعة والسلع الغذائية الإستراتيجية بأسعار ثابتة أو منخفضة لو زادت قيمة العملة المحلية وهذا يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق بكميات كبيرة واستقرار ثم تراجع سعرها لتتناسب مع الطلب إضافة إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أنه من العوامل أيضا التوسع في المشروعات الإنتاجية والمشروعات القومية وتقديم المحفزات الاستثمارية والدعم والتمويلات لهذه المشروعات وللمصنعين والمنتجين وإزالة العقبات أمامها من أجل تقليل تكلفة التشغيل والإنتاج, إضافة إلى أنه لابد من زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم كافة التيسيرات والمحفزات والإعفاءات والتسهيلات الضريبية وتقليل زمن الإفراج الجمركي وتقديم كافة الدعم والمشورة والمحفزات لهم ولصغار المستثمرين, خاصة أن هذه المشروعات تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض بالأسواق ولابد من بحث مشاكلهم وحلها وحل مشاكل المشروعات المتعثرة منها والخاسرة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من السلع التي يتم استيرادها من الخارج والتي يمكن حصرها وعمل دراسات لتصنيعها في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتقليل فاتورة الواردات وتقليل الضغط على العملة الصعبة، إضافة إلى أنه لابد من توسع الدولة في زيادة حجم التبادل التجاري مع دول تجمع بريكس كالصين وروسيا والهند وغيرها بالعملات الوطنية لتخفيف الضغط على الدولار، إضافة إلى أنه لابد من استمرار طرح الحكومة والمؤسسات للشوادر والمعارض السلعية طوال العام التي تبيع السلع بسعر أقل من المتاجر ما يجبر التجار على التخفيض.

وتابع: لا بد من التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني من البتلو والدواجن ودعم صغار المربين وتوفير رعاية بيطرية لهم من أجل زيادة إنتاج مصر من اللحوم، إضافة إلى أنه لابد من التوسع في استصلاح الأراضي والمشروعات القومية الزراعية الحالية وزراعة المحاصيل الإستراتيجية بها لتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي منها لتوفير الحبوب والأعلاف وصناعة الزيوت محليًّا، إضافة إلى فرض رقابة شديدة على الأسواق ومكافحة جشع التجار الذين يرفعون الأسعار بنسب كبيرة بما لا يتوافق مع سعر الصرف.

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