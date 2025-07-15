محافظ المنوفية يهدي الأولى على الدبلومات الفنية تجاري شهادة تقدير ومكافأة مالية (صور)

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الطالبة شيماء نمرة الحاصلة على المركز الأول على الجمهورية بدبلوم المدارس الفنية التجارية 2025، بمدرسة شبين الكوم الفنية المتقدمة التجارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد مزروع مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

محافظ المنوفية يهدى الطالبة درع المحافظة ومكافأة مالية

حيث أهدى محافظ المنوفية الطالبة شهادة تقدير ومكافأة مالية ودرع المحافظة تقديرًا لتفوقها الدراسي، معربًا عن بالغ سعادته بهذا التميز الذي يعكس مدى الاجتهاد والالتزام، وأن ما حققته يُعد نموذجًا يحتذى به في الجد والمثابرة، مشيرًا إلى أن المنوفية تحتل الريادة والصدارة بين محافظات الجمهورية في تحقيق مراكز متقدمة في تفوق أبنائها.

دعم النماذج المجتهدة

كما أكد على دعمه الدائم لكافة النماذج المجتهدة والمواهب والقدرات الشابة في مختلف القطاعات تعزيزًا لقيم التميز والانتماء، لافتًا إلى حرص الدولة المصرية على الاهتمام بقطاع التعليم والنهوض والارتقاء بكافة عناصره كونه أحد وأهم الركائز الأساسية للبناء والتنمية.



وقد أعربت الطالبة عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدة أن هذا التكريم يمثل دافعًا كبيرًا لهما للاستمرار في طريق التميز الدراسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.