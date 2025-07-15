الثلاثاء 15 يوليو 2025
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أخبار مصر

هيئة الدواء: رصد أكثر من 17 مليون عبوة دوائية منتهية الصلاحية

عبوة دوائية منتهية
عبوة دوائية منتهية الصلاحية، فيتو
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أعلنت هيئة الدواء المصرية عن جهود المرحلة الحالية من مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية حيث حققت نتائج ملموسة، وتم تسجيل 54٪ من المؤسسات الصيدلية على الرابط الإلكتروني المخصص للمبادرة، ليصل إجمالي عدد الوحدات الدوائية التي تم تسجيلها حتى الآن إلى نحو 17,365,257 وحدة منتهية الصلاحية.

جاءت محافظة الوادي الجديد في صدارة المحافظات بنسبة تسجيل بلغت 96.9% من الصيدليات، تلتها السويس بنسبة 90.4%، ثم سوهاج بنسبة 88.6%، ودمياط بنسبة 84.4%، والمنيا بنسبة 75%، والشرقية بنسبة 74.7%.


بينما جاءت بورسعيد في المركز السابع بنسبة 72.9%، ثم بني سويف بنسبة 69.3%، والمنوفية بنسبة 67.2%، تليها مطروح بنسبة 64.3%، وأسوان بنسبة 61%، والأقصر بنسبة 61.7%، وشمال سيناء بنسبة 60.8%، والإسكندرية بنسبة 57.1%، ثم الغربية بنسبة 56%.

أما المحافظات الأقل تسجيلًا فشملت الإسماعيلية بنسبة 48.8%، قنا بنسبة 48%، أسيوط بنسبة 48%، القليوبية بنسبة 48.3%، الفيوم بنسبة 46.3%، القاهرة بنسبة 45.8%، الدقهلية بنسبة 44.9%، البحر الأحمر بنسبة 44.5%، كفر الشيخ بنسبة 42.2%، البحيرة بنسبة 41.8%، الجيزة بنسبة 40.2%، وأخيرًا جنوب سيناء بنسبة 29.8%.

تأتي هذه الجهود ضمن المرحلة الحالية للمبادرة، المخصصة لتسجيل الوحدات الدوائية المنتهية الصلاحية حتى 30 يوليو 2025، يعقبها بدء مرحلة السحب الفعلي لمدة 3 أشهر تنتهي في 30 أكتوبر 2025، حيث يقوم الموزعون بسحب الوحدات التي تم تسجيلها من الصيدليات.

تحقيق أعلى معدلات التسجيل ورصد كافة العبوات المنتهية الصلاحية

كما تم تشكيل لجنة مركزية تضم ممثلين عن نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الأدوية والغرفة التجارية، إلى جانب لجان فرعية في جميع المحافظات لمتابعة التنفيذ والتنسيق بين كافة الأطراف المشاركة بالمبادرة، بهدف تحقيق أعلى معدلات التسجيل ورصد كافة العبوات المنتهية الصلاحية.

في حالة امتناع أي مؤسسة صيدلية عن تسجيل الوحدات المنتهية الصلاحية، يتم إعداد تقرير مفصل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

ويمكن الاطلاع على الدليل التنظيمي للمبادرة، الذي يوضح بالتفصيل المراحل والخطوات التنفيذية بدءًا من الإبلاغ وحتى التخلص الآمن من الأدوية وفقًا للمعايير البيئية والصحية، من خلال الرابط التالي.

وعلى كافة الصيدليات سرعة تسجيل الوحدات منتهية الصلاحية وفقًا للجدول الزمني المقرر، والتعاون الكامل مع كافة أطراف المبادرة، سعيًا لتحقيق بيئة دوائية أكثر أمانًا وجودة في ربوع الجمهورية.

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يأتي ذلك ضمن مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لتنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بشراكة المصنعين والموزعين والصيدليات والنقابات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة.

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