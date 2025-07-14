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الصحة: تلقينا شكاوى عن نقص 15 ألف خرطوشة أنسولين شهريًا بالشرقية

الأنسولين، فيتو
الأنسولين، فيتو
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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك توجيهًا واضحًا من نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، بالتعامل بجدية كاملة مع أي شكاوى تتعلق بالخدمة الصحية، وخاصة ما يخص نقص الأدوية الحيوية.

 

الرد على أزمة منيا القمح: تواصل فوري مع الجهات المعنية

وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح "عبد الغفار" أن الوزارة تلقت شكاوى من نقص بعض أنواع الأنسولين بعيادات التأمين الصحي في منيا القمح – محافظة الشرقية، مشددًا على أن الأنسولين يُعد من الأدوية الحيوية، لا سيما للأطفال.

وقال: "بمجرد وصول الشكوى إلينا، تم التواصل مع فرع التأمين الصحي في الشرقية وهيئة الشراء الموحد، المسؤولة عن توريد الأدوية للمستشفيات التابعة للوزارة".

15 ألف خرطوشة شهريًا.. وتكدس بسبب سلاسل الإمداد

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن الاحتياج الشهري لمحافظة الشرقية يبلغ نحو 15 ألف خرطوشة أنسولين، في حين أن منيا القمح وحدها تخدم حوالي 400 ألف مواطن. وأشار إلى أن السبب الرئيسي للأزمة يعود إلى بعض التعثر في سلاسل الإمداد خلال الفترة الماضية، مما تسبب في نقص مؤقت.

وأضاف: "الأزمة كانت في الكميات المتوفرة التي لم تكن تغطي أكثر من فترات قصيرة، لكن تم التعامل مع الأمر سريعًا، واعتبارًا من الغد سيكون هناك مخزون كافٍ لتغطية الاحتياجات الشهرية دون حاجة المرضى للتردد المتكرر على الفروع".

 

لا نقص في الأنواع.. والحل خلال أيام

ونفى الدكتور عبد الغفار وجود نقص فعلي في أنواع الأنسولين، مشيرًا إلى أن المشكلة كانت فقط في عدد مرات تردد المرضى للحصول على الأدوية.

واختتم مؤكدًا: "خلال يومين إلى ثلاثة أيام ستعود الأمور إلى نصابها، وسيتمكن المريض من الحصول على كامل احتياجه الشهري دفعة واحدة دون مشقة أو معاناة".
 

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الصحة الأنسولين الشرقية وزير الصحه نقص الأدوية الحيوية منيا القمح أزمة الأنسولين الأدوية الحيوية

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