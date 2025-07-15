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خارج الحدود

بسبب هجمات حماس، تنبيه أمني من سفارة أمريكا في الكيان الصهيوني للموظفين وعائلاتهم

السفارة الامريكية
السفارة الامريكية في اسرائيل،فيتو

أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أنها قد تمنع الموظفين وعائلاتهم من السفر لمناطق بإسرائيل والقدس والضفة بسبب الأحداث.

وأوضحت السفارة الأمريكية في إسرائيل أنه يمكن أن تؤدي التوترات إلى إلغاء أو تقليص رحلات شركات الطيران من وإلى إسرائيل.

مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة ضابط

وفي سياق اخر أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مساء الإثنين، كان صعب، وذلك بعد مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة ضابط بجروح خطيرة في كمين لحماس شمال قطاع غزة.

بإعلان مقتل 3 جنود إسرائيليين في شمال قطاع غزة، يرتفع عدد الجنود الذين قُتلوا منذ استئناف الحرب في مارس إلى 44.

كما أُصيب خلال الفترة ذاتها عشرات الجنود والضباط، العديد منهم بحالات خطرة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مساء الإثنين: «منذ انتهاء الهدنة الأخيرة، قُتل 44 جنديًّا في غزة».

وأضافت: «ارتفع عدد الجنود القتلى بشكل حاد في الأشهر الأخيرة: لم يُقتل أي جندي في مارس، بينما قُتل ثلاثة في أبريل، وثمانية في مايو، و21 في يونيو، وحتى الآن، قُتل 13 جنديًّا في يوليو».

ويُشير جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه، بذلك، يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 893، بينهم 451 قُتلوا في المعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر 2023.

كما ذكر أن 6099 جنديًّا أُصيبوا منذ بداية الحرب، بينهم 2800 في المعارك البرية داخل القطاع.

وأضاف أن من بين الجنود الجرحى، ما زال 15 جنديًّا يتلقون العلاج بحالة خطرة، و148 بحالة متوسطة، و4 بحالة طفيفة.

 

 

 

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السفارة الأمريكية في إسرائيل إسرائيل المعارك البرية في قطاع غزة بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال

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