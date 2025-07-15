الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التقرير الطبي لحالة شابين أصيبا بصعق كهربائي في المرج

النيابة العامة
النيابة العامة

تسلمت  نيابة المرج التقرير الطبي لحالة شخصين أصيبا بصعق كهربائي أسفل الطريق الدائري بمنطقة المرج، وتبين أن حالتهما مستقرة وخضعا للعلاج بعد إصابتهما بإغماء وهبوط في الدورة الدموية.


كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا يفيد بإصابة شخصين بصعق كهربائي أسفل الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.


وبالفحص تبين إصابة شابين بصعق كهربائي عقب سقوط كابل كهرباء على منزلهما بدائرة قسم شرطة المرج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت برفع الكابل واستدعاء مسئول الحي، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المرج غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة المرج

مواد متعلقة

ثوانٍ من المعجزة.. قلب طفل ينبض مجددًا بعد توقفه إثر صعق كهربائي بالشرقية

مسلسلات رمضان 2025، صعق كهربائي وفوضى بعقد قران أكرم حسني وآية سماحة بالحلقة 10 من الكابتن

العثور على جثتين بهما صعق كهربائي في ظروف غامضة بقنا

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حريق يلتهم عشرات السيارات بالإسكندرية، مغامرة إثيوبية بعد تصريح ترامب، أتوبيس يقتحم معرض سيارات، حكومة نتنياهو تتهاوى

مصادر إيرانية: انفجارات عنيفة في طهران وأنباء عن غارات إسرائيلية

عباس شراقي لـ ترامب: سد النهضة ليس حياة أو موت لمصر والقاهرة لا تقبل المساومة

سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء، انخفاض كبير في التفاح لأول مرة وارتفاع 3 أصناف

نار الصعيد تضرب القاهرة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

الحسناء الشرسة، من هي يوليا سفيريدينكو رئيسة وزراء أوكرانيا؟ (صور)

3 دول تتنافس على استضافة كأس العالم للأندية 2029

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية