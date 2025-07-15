التقرير الطبي لحالة شابين أصيبا بصعق كهربائي في المرج

تسلمت نيابة المرج التقرير الطبي لحالة شخصين أصيبا بصعق كهربائي أسفل الطريق الدائري بمنطقة المرج، وتبين أن حالتهما مستقرة وخضعا للعلاج بعد إصابتهما بإغماء وهبوط في الدورة الدموية.



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا يفيد بإصابة شخصين بصعق كهربائي أسفل الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.



وبالفحص تبين إصابة شابين بصعق كهربائي عقب سقوط كابل كهرباء على منزلهما بدائرة قسم شرطة المرج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت برفع الكابل واستدعاء مسئول الحي، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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