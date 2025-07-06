السعودية تتصدر سباق استضافة كأس العالم للأندية 2029

تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول الراغبة في استضافة كأس العالم للأندية 2029، وسط منافسة شرسة مع 5 دول تتضمن قطر والبرازيل والبرتغال وإسبانيا وإندونيسيا.

السعودية في صدارة المرشحين لاستضافة كأس العالم للأندية 2029

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الأحد، عن مصادر إعلامية مقربة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قولها إن المنافسة على استضافة هذه البطولة تعد "سباق الإثارة " ولكن من غير المتوقع أن تُنافس أي من هذه الدول السعودية بقوة، مرجحة أن يصدر " فيفا" بيانا رسميا مع نهاية البطولة الحالية.

يشار إلى أن نسخة 2029 ستشهد مشاركة أهلي جدة ممثلا للسعودية، وشارك نادي الهلال السعودي في بطولة 2025 وتأهل إلى دور الثمانية وخرج على يد فريق فلومينينسي البرازيلي بعد أن أقصى الفريق السعودي منافسه مانشستر سيتي بطل أوروبا في دور الستة عشر.

وذكر موقع "وان فوتبول" في تقرير نشره اليوم عن سباق استضافة نسخة 2029، أن السعودية تستعد لاستضافة النسخة المقبلة من البطولة.

وتقول المصادر إن السعودية تتحين الفرصة الأولى في السباق المحموم بين الدول التي أعلنت ترشيحها لاستضافة كأس العالم للأندية 2029: حيث ستتاح لها فرصة ذهبية لاختبار قدراتها قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، والتي سيشارك بها 48 منتخبا.

مطالب بارتفاع عدد الأندية في المونديال إلى 64 فريقا

يذكر أن أنباء صحفية أوروبية أشارت إلى أن أبرز الأندية الأوروبية ترغب في زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 64 ناديًا، كما ترغب أندية برشلونة الإسباني، وميلان، وأندية: آرسنال، وليفربول، ومانشستر يونايتد، وغيرها في الحصول على حصة من التمويل والحوافز المالية، من هذه البطولة والتي زاد فيفا من مبالغها أخيرا.

وتبلغ الجوائز المالية الإجمالية مليار دولار، موزعة على النحو التالي: 475 مليون دولار للأداء الرياضي، و525 مليون دولار للمشارَكة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.