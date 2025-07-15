سقوط سيارة بمصرف عزبة مصباح بالغربية ووقوع قتلى ومصابين (صور)

شهد طريق عزبة مصباح التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، حادثًا مأساويًّا إثر انقلاب سيارة داخل أحد المصارف المائية المارة بالطريق، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

تلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة داخل مصرف مائي بطريق عزبة مصباح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

وأسفرت التحريات الأولية عن مصرع أحد الأشخاص غرقًا، فيما أُصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، والمصابين إلى مستشفى قطور لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتكثف الجهات المعنية جهودها لرفع آثار الحادث من الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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