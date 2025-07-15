تصادم مروع بين 4 سيارات بكوبري قناة السويس بالإسكندرية وتوقف الحركة المرورية (صور)

شهد طريق كوبري قناة السويس بمنطقة محرم بك وسط محافظة الإسكندرية، تصادم مروع بين 4 سيارات أعلى الكوبري وتوقف الحركة المرورية للسيارات.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغًا يفيد بتصادم 4 سيارات بكوبري قناة السويس بمنطقة محرم بك وسط المحافظة، مما تسبب في تعطل الحركة المرورية أعلى الكوبري.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث والمحاولة فى تيسير الحركة المرورية ورفع السيارات باستخدام الاوناش لعدم التسبب في تعطل توقف السيارات وتكدسها.

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