هل يمكن للمواطن تصحيح بياناته في قاعدة الناخبين؟ "الوطنية للانتخابات" توضح

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن للناخبين الحق في تصحيح أي خطأ وارد في بياناتهم المدرجة بقاعدة بيانات الناخبين، من خلال اتباع الإجراءات الرسمية المقررة.

وأوضحت الهيئة أن التصحيح يتم بتقديم طلب رسمي، إما عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو باليد إلى مقرها، على أن يُرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي لإثبات الشخصية.

وشددت الهيئة على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، إلا في حالتين فقط: تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من الجداول.

ودعت الهيئة المواطنين إلى مراجعة بياناتهم بدقة قبل مواعيد الانتخابات والاستفتاءات، لضمان ممارسة حقهم الدستوري دون معوقات.

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