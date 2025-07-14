الثلاثاء 15 يوليو 2025
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خارج الحدود

عبد العاطي يشارك في الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، فيتو

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، في الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي لبحث التطورات الخاصة بإطلاق الاتحاد الأوروبي ميثاق المتوسط، حيث ألقى كلمة خلال الاجتماع.

 

تعزيز التعاون مع دول جنوب المتوسط

وأشاد الوزير عبد العاطي فى كلمته بالتزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون مع دول جنوب المتوسط، مؤكدًا التزام مصر بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في المجالات المختلفة. 

تعزيز التعاون في مجالات التصنيع والطاقة ونقل التكنولوجيا

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي ودعم التنمية البشرية، فضلًا عن العمل على توفير مصادر تمويل جديدة للتنمية، وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والطاقة ونقل التكنولوجيا والأمن الغذائي والمائي وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. 

كما شدد وزير الخارجية على أهمية الملكية المشتركة للشراكة بين الجانبين بما يعود بالنفع على كافة الأطراف.

 

دعم الأمن والاستقرار في المنطقة

ونوه وزير الخارجية بالأولوية التي توليها مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمة ذلك إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

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وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي دول الجوار الجنوبي إطلاق الاتحاد الأوروبي ميثاق المتوسط

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