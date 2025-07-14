طرق التعامل مع دواسة ناقلات الحركة اليدوية

ناقلات الحركة اليدوية، يفضّل الكثيرون من قائدي السيارات استخدام ناقلات الحركة اليدوية بالرغم من توفير الناقلات الأتوماتيكية، لأن اليدوية يستخدمها السائق ناقلات الحركة اليدوية لتغيير التروس يدويًا أثناء تسارع وتباطؤ المركبة، توجد ذراع نقل الحركة في الكونسول الوسطى، وهي متصلة بناقل الحركة بواسطة وصلة.

أداء سيارات ناقلات الحركة اليدوية

يتطلب ناقل الحركة اليدوي استخدام دواسة القابض التي توجد على يسار دواسة الفرامل. يؤدي الضغط على دواسة القابض إلى فصل آلية القابض الموجودة بين المحرك وناقل الحركة، يؤدي الضغط على دواسة القابض إلى إيقاف انتقال الطاقة من المحرك إلى ناقل الحركة حتى تتمكن من تغيير التروس. (دليل تغيير زيت ناقل الحركة)

كيفية التعامل مع دواسة ناقلات الحركة اليدوية

لتغيير التروس يضغط السائق على دواسة القابض، ويحرك ناقل الحركة إلى الترس المطلوب ثم يحرر دواسة القابض لإعادة توصيل الطاقة من المحرك إلى ناقل الحركة. يتطلب تعلم قيادة السيارة ذات ناقل الحركة اليدوي بعض الممارسة.

وإذا قمت بتشغيل دواسة القابض بسرعة كبيرة، فسيتوقف المحرك وإذا قمت بتشغيل دواسة القابض ببطء شديد، فقد يتسبب ذلك في تآكل مبكر. الممارسة تؤدي إلى الإتقان.

يتطلب تدخلًا مكثفًا من السائق – يختار السائق وينتقل إلى الترس المطلوب، أقل من 3% من السيارات المباعة في الولايات المتحدة لديها ناقل حركة يدوي، تحظى النواقل اليدوية بشعبية كبيرة في أوروبا وآسيا – أكثر من 80% من المركبات المباعة مزودة بناقل حركة يدوي.

عيوب ناقل الحركة اليدوي

يتطلب التدريب لتعلم كيفية الاستخدام.

يجب على السائق التنسيق بين القابض والغاز والتغيير.

انخفاض قيمة إعادة البيع.

قد يكون من الصعب القيادة في حركة المرور المتقطعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.