أضرار عدم تغيير زيت محرك السيارات

زيت محرك السيارات، يتجاهل الكثير من مبتدئي القيادة إرشادات صيانة السيارات خاصة زيت المحرك لعدم معرفتهم مدى الاضرار التي تلاحق السيارات فور إهمال الصيانة الدورية لزيت المحرك عند قطع مسافات طويلة، تصل نحو 30,000 كيلومتر دون تغير الزيت وتصل الأضرار إلى تلف المحرك وانسداده.

حيث يتغير زيت المحرك كل عدد محدد من الكيلومترات التي تصل نحو 30,000 كلم أو أكثر، وفقا لما تنصح به الشركة، لأن الإهمال يتسبب في دفع فاتورة باهظة كانت تتفادى في الأول لكن تركها أدى إلى تغير المحرك لذا نرصد فى التقرير التالي أضرار عدم تغير زيت المحرك

علامات تدل على أن الزيت قديم ويشكل خطرًا على المحرك



ظهور لمبة الزيت في لوحة القيادة.

صدور أصوات طقطقة أو طرق من داخل المحرك.

انبعاث دخان داكن أو أسود من العادم.

ضعف ملحوظ في التسارع واستجابة المحرك.

ارتفاع حرارة المحرك بشكل متكرر وغير مبرر.

تحول لون الزيت إلى الأسود الكثيف عند فحصه يدويًا.



الخطوة الأولى والأهم، وفقًا للخبراء، هي إيقاف تشغيل السيارة فورًا لتجنب أي ضرر إضافي. بعد ذلك، يجب التوجه إلى مركز صيانة متخصص لإجراء فحص شامل لحالة المحرك.



في بعض الحالات، تغيير الزيت فقط لا يكون كافيًا، بل قد يتطلب الأمر:

استبدال فلتر الزيت بالكامل.

غسيل داخلي للمحرك لإزالة الرواسب المتراكمة.

فحص ضغط الزيت عبر أدوات متخصصة.

معاينة الصمامات والأسطوانات لتحديد حجم الضرر المحتمل.

تجنب الغسيل العشوائي للمحرك من الداخل، إذ أن هذه العملية، إذا أُجريت بشكل خاطئ، قد تؤدي إلى انسداد مجاري الزيت، ما يُفاقم المشكلة بدلًا من حلها. لذلك، لا بد من تنفيذها لدى فنيين معتمدين يستخدمون سوائل تنظيف مخصصة.

كم مرة يجب تغيير الزيت؟ بحسب نوعه:

الزيت المعدني: كل 5,000 إلى 7,000 كلم.

الزيت شبه الصناعي: كل 7,000 إلى 10,000 كلم.

الزيت الصناعي بالكامل: حتى 15,000 كلم (حسب توصية الشركة المصنعة).

طرق تجنب اعطال المحرك واطاله عمره

استخدام زيوت معتمدة وذات جودة عالية.

متابعة لمبة الزيت وعدم تجاهلها عند الإضاءة.

تسجيل مواعيد الصيانة والاحتفاظ بها للرجوع إليها.

إهمال تغيير زيت المحرك لا يُعد فقط خطأً بسيطًا، بل قد يكون من أكبر أسباب تلف المحرك. وبما أن تكلفة الإصلاح أو الاستبدال قد تصل إلى عشرات الآلاف، فإن الوقاية تظل الخيار الأرخص والأذكى.

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