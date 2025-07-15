مسلسل آسر الحلقة 73، حياة تفقد كل ممتلكاتها وراغب في ورطة

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 73 حول تصاعد التوتر والغموض بين الشخصيات، خاصة بعد أن استيقظت “حياة” لتجد نفسها وحيدة في الغرفة، بعدما اختفى “آسر” فجأة.

وفي الحقيقة، كان آسر يجلس إلى جوار “الخال”، يلعب معه الشطرنج، ويكشف له خطته الكاملة التي خدع بها حياة، حين أوهمها أنه أنقذها من “راغب”، بينما كان يراقب “غازي” منذ البداية، وتوقع أنه يدبر لقاءً بينها وبين راغب، وهو ما حدث فعلًا، حيث وجد غازي يحاول إيهامه أن ناي في خطر ليبعده عن المنزل، فيخرج آسر وفي قرارة نفسه يعلم أن غازي لن يكون رحيما بإبنته فجأة.

لم يكن آسر قد ابتعد كثيرًا عن المنزل، بل ترقب اللحظة الحاسمة التي ظهر فيها راغب ودخل للمنزل، ثم اللحظة التي بدا فيها أن حياة في خطر، فتدخل في الوقت المناسب ليظهر بمظهر المنقذ.

وبينما كانت حياة تبحث عن آسر داخل أرجاء المنزل بعد ليلة حميمية قضتها معه، وقبل أن تتصل به، فوجئت بطرق على الباب، وبعدما تفتح تجد رجال الشرطة وموظفين من البنك، أبلغوها بأن المنزل قد تم بيعه، وأن عليها إخلاؤه فورًا.

وبدأوا بالفعل في نقل الأثاث، لكن اتضح أن الموظف الذي قاد العملية كان يعمل لصالح آسر، ونفذ الأمر ضمن خطة محكمة، رغم إيهام آسر لحياة بأنه يقف بجانبها في هذا الأمر وأقنعها بمساعدة الموظف أنها ستمنح ليلة كاملة قبل نقل الأثاث.

ويستمر “أمين” في دعمه لراغب، ويذهب إليه ليمنحه غطاءً في الورشة بعدما لاحظ عليه علامات المرض، أما عزت فيجد رسالة مكتوبة في المكان الذي يبيت فيه تطلب منه الذهاب لشخص بعينه لمعرفة العلاقة بين آسر والخال ومجد.

ويتحرك عزت بناء على الرسالة، خاصة بعدما طُلب منه الابتعاد عن الصالة من قبل رجال الخال، كما أخبروه أن ينتظر حتى يأتي الخال إليه.

وبالفعل، يذهب عزت إلى أحد الأشخاص الذي كان مع مجد في السجن، ويخبره بمعلومات حول مجد، ويكشف له عن شجار سابق بين مجد ومدير السجن، الذي كان يسعى لمعرفة مكان المجوهرات التي يظن أن مجد يخفيها، كما يلمح هذا الشخص لعزت أن هناك شائعات تناثرت حول مجد والمدير بعد مقتلهما، وأنه يمكنه الذهاب لشخص يدعى ربيع هو من سيفيده، وبالفعل يذهب عزت إليه.

وتذهب “حياة” إلى البنك، في محاولة لفهم ما حدث، لكن المدير يرفض مقابلتها، ويتدخل آسر ويدخلها إلى مكتبه، ويخبرها المدير بأن كل ممتلكاتها قد تم بيعها بالفعل، وهو ما يُصيبها بصدمة.

تدعي حياة أمام آسر أنها فقدت هاتفها وتعود للبنك، لتلتقي لاحقًا بمدير البنك الذي يخبرها أنه سيكون في لقاء مع زبون غدًا، ويمكنها الحضور لكن دون الاقتراب حتى ينتهي الاجتماع.

وفي الموعد المحدد، تذهب حياة إلى المطعم، في محاولة لمعرفة هوية “الزبون”، بينما لم يظهر من هو “العميل الغامض” الذي يجلس أمام مدير البنك.

من جهة أخرى، تذهب مريم إلى ورشة أمين بحثًا عنه، لكنها تجد “راغب” هناك، فتوبخه وتسأله عن غرضه من الوجود في ورشتهم وهو هارب من السجن، وتخبره بأنه لن يمكث في هذا المكان أكثر من يوم، رغم إصرار أمين على استضافته.

في الوقت نفسه، يشعر رامي بالغضب من وجود راغب، لكنه يتراجع عن إبلاغ أحد حتى آير وذلك من أجل والده، ويظهر راغب في نهاية الحلقة بملامح متوترة ومشاعر مختلطة بعدما وجد نفسه منبوذا من الجميع حتى أهل مجد.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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