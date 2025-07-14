أسعار ومواصفات سيارات MG ZS في السوق المصري

سيارات إم جي، طرحت إم جي سيارتها MG ZS فئة "Luxury"، داخل السوق المصري، حيث تنتمي السيارة لفئة الـ SUV، والتي تجمع بين العملية والتكنولوجيا الحديثة.

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات إم جي، داخل السوق المصري خلال شهر يوليو الجاري ويصل سعر السيارة 1.080.000 جنيه.

حصلت سيارة "MG ZS "Luxury على محرك بسعة 1.5 لتر، يولّد 120 حصانًا عند 6.000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 180 نيوتن متر عند 4.500 دورة.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية CVT يوفّر تجربة قيادة سلسة وموفرة للوقود. وتبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا، ما يمنح السيارة قدرة جيدة على الترحال دون توقف متكرر.

وتأتي بشبكة أمامية جديدة بانسيابية مميزة، ومصابيح أمامية LED كاملة بتقنية الإسقاط وإضاءة نهارية DRL مبتكرة، إلى جانب مصد أمامي قوي وفاصل هوائي "Splitter" يعززان الثبات وتدفق الهواء.

كما تم تزويدها بمصابيح ضباب أمامية وخلفية، وجنوط ألمنيوم ثنائية اللون بقياس 17 بوصة تمنح السيارة مظهرًا رياضيًا وأداءً متوازنًا على الطريق. ويتكامل التصميم الخلفي مع مصابيح LED، مما يعزز من حضور السيارة على الطريق.

وزودت سيارة ZS بسقف بانورامي، ومرايا جانبية كهربائية الطي والضبط، بالإضافة إلى نظام دخول ذكي بدون مفتاح لسهولة أكبر في الاستخدام، ونظام تحديد السرعة، تكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات خلفية، و4 مخارج USB، فضلًا عن عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف، فتحة سقف بانورامية قابلة للفتح، ومسند يد أمامي لتجربة قيادة أكثر رفاهية.

وتم تزويد ناقل الحركة بمقبض جديد بتصميم مريح وسهل الاستخدام، يعزّز من الراحة أثناء القيادة، إلى جانب فرامل يد إلكترونية مدعومة بخاصية Auto Hold.

مواصفات وسائل الأمان وسلامة سيارات MG ZS

وسائد هوائية أمامية وجانبية

نظام الثبات الإلكتروني ESP

ونظام فرامل متطور "ABS + EBD + CBC + ARP + HDC + HAZ"

نظام مراقبة ضغط الإطارات "TPMS"، ومثبتات ISOFIX لمقاعد الأطفال

ونظام منع تشغيل المحرك للسرقة "Immobilizer"، لتأمين أعلى مستويات السلامة لجميع الركاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.