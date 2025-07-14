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أخبار مصر

مركز تغير المناخ يكشف أكثر الفواكه تأثرا بالحرارة وسر صمود الطماطم (فيديو)

محصول الطماطم، فيتو
محصول الطماطم، فيتو
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أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن قضية التغيرات المناخية لم تعد رفاهية علمية، بل واقع نعيشه يوميًا ويؤثر بشكل مباشر على القطاع الزراعي، مطالبًا بضرورة الاعتراف العلمي والمجتمعي بتأثير المناخ على الإنتاج الزراعي في مصر.

 

فصل الربيع أصبح "انتقاليًا عنيفًا" والمشمش والكمثرى أبرز المتضررين

وأشار فهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: إلى أن فصل الربيع لم يعد معتدلًا كما كان، بل تحوّل إلى فصل انتقالي عنيف من برودة الشتاء إلى حرارة الصيف، وهو ما أثر سلبًا على إنتاجية أشجار الفاكهة.

 

وأوضح أن أشجار مثل المشمش والكمثرى كانت الأكثر تضررًا هذا العام بسبب اضطراب درجات الحرارة والتذبذب في التوقيتات المناخية وعدم استقرار الظروف اللازمة لتلقيح الأزهار.

 

الطماطم "تصمد" بفضل العقد الحراري

ورغم تحديات الصيف شديد الحرارة، لفت الدكتور محمد علي فهيم إلى أن نبات الطماطم أظهر مقاومة ملحوظة للظروف المناخية، مشيرًا إلى أن هناك "عقدًا حراريًا" لدى بعض أصناف الطماطم يجعلها أكثر قدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، ما يضمن لها استمرار الإنتاج بشكل معقول.

وأختتم: “الزراعة تتأثر بشكل مباشر بالمناخ، ويجب إدخال اعتبارات التغيرات المناخية في التخطيط الزراعي والإنتاجي، سواء عبر التقاوي أو التوقيتات أو طرق الري”.

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